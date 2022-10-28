Van'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin "fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bir masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçunu işledikleri tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Operasyonda yakalanan 5 mağdur kadından yabancı uyruklu olan 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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