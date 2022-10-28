Van'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

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​​​​​VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, oluşturdukları ay yıldızlı koreografi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Yahya Kemal Beyatlı İlk ve Ortaokul öğrencilerinden oluşan 99 kişilik grup, Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yaptı.



Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Türk bayrağının simgesi olan ay yıldız şekli oluşturdu, marşlar eşliğinde bayrak salladı, oyunlar oynadı.

Öğrenci Hiranur Bayram, "Çok güzel bir kutlamaydı. Çok eğlendik. Ailelerimiz geldi, arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Bir süredir Cumhuriyet Bayramı için çalışıyoruz. Şiirler okuduk, halk oyunları gösterisi oldu." dedi.

Öğrenci Muhammet Çelik de yaklaşık bir aydır hazırlık yaptıklarını belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.





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