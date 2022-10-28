29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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VAN (AA) - Van, Muş ve Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Van Valiliği önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

- Muş

Muş'ta da Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.







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