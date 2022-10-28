Van'da 197 bronz sikke ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da Eski Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 197 bronz sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş İlçesinde F.A. ve E.A'nın Eski Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 197 bronz sikkeyi satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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