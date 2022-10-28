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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeş yakalandı

AA

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeş yakalandı

VAN (AA) - Van'da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ve E.G, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeş, dün Tuşba ve Özalp ilçelerinde yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve E.G, tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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