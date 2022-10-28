Van'da TEGV Nirun Şahingiray Eğitim Parkı açıldı

VAN (AA) - Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Edremit ilçesindeki Eminpaşa Mahallesi'nde 2008 yılında hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray'ın adının verildiği park, modern ve çevreci bir konseptte inşa edildi.

Parkta düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanatı okumaya, yazmaya dost bir idareci olarak her zaman eğitime destek verdiğini söyledi.

Eğitimi kentin öncelikli konusu haline getirdiklerini anlatan Balcı, "Eğitimi güçlendirmek, çocuklarımızın, eğitim camiasının hayatını kolaylaştırmak için çok güzel işler yapılıyor. Bilginin taşıyıcısı çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Memleketimiz, milletimizin ilerlemesi, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyorlar. Devletimizin ve milletimizin bütün imkanlarını, kabiliyetini, potansiyelini de eğitime kullanmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Çocukların akademik başarılarını önemsediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişim de önemli ama akademik başarıyı bir numaraya koyuyoruz. 5 yılda akademik anlamda ilimizi ilk beşe yükselteceğiz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Önemli projelerimiz var. Etüt Van Projesi başladı. Türkiye'nin okul kitapları, kütüphaneleri açısından en zengin ili oluyoruz. Kitap alımı yapıyoruz. Buna 30 milyon liraya yakın bir kaynak harcayacağız. Çocukların anaokulundan ilkokul, ortaokul, liseye kadar hayallerini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda çocukların okuma kültürüne katkı sağlamak için öğretmenlerimizle beraber değişik aktiviteler yapıyoruz."

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci de 15 bin metrekare alanda kurulan parkta 9 etkinlik odası, 120 kişilik salon ve 50 kişi kapasiteli kütüphane bulunduğunu söyledi.

Projede çevre ve doğayı korumayı amaçladıklarını aktaran Özinci, şöyle devam etti:

"Güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu depolama alanı ve atık suyu değerlendirmek üzere gri su depolama alanımız bulunmakta. TEGV 27 yaşını tamamlıyor. Bugüne kadar Türkiye çapında 90 binin üzerinde gönüllü, 3 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği verdi. Amacımız, devletin verdiği eğitime destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama çalışmalarına katkı sağlamaktır. Eğitim uzmanlarının deyimi ile çocuklarımızın 21. yüzyılın becerilerine sahip olmaları için düşünen, sorgulayan, özgüvene sahip, ayırımcılık yapmayan bireyler olabilmeleri için çaba gösteriyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı Program ve Eğitim Materyalleri Daire Başkanı Serdar Arhan da "Çocuk değişirse Türkiye değişir. Gerçekten bu söz çok önemli. Yani her bir bireye, her bir çocuğumuza dokunabilmek, burada gönüllü olmak gerçekten çok önemli. Gönüllü kavramının içini doldurabilmek önemli. Burada da bu gördüğüm kadarıyla bu işi bir şenlik havasıyla sahiplenmişler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Parkın yapılmasına destek verenlere plaketlerini teslim eden protokol üyeleri, daha sonra açılışını yaptıklarını parkı ve eğitim alanlarını gezdi.

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