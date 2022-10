Kırklareli'nde eşini öldüren zanlı çocuklarına da şiddet uygulamış

VAN (AA) - Kırklareli'nde eşi tarafından öldürülen Songül Akbaş'ın oğlu Ömer Akbaş, babasının kendilerine de şiddet uyguladığını belirtti.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Z.A.A. tarafından silahla vurularak öldürülen Songül Akbaş'ın (44) cenazesi, işlemlerin ardından getirildiği Van'ın Erciş ilçesine toprağa verildi.

Annesinin mezarı başında dua eden 18 yaşındaki Ömer Akbaş, AA muhabirine, babasının yıllardır annesine şiddet uyguladığını söyledi. Defalarca bu duruma şahitlik ettiğini anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

"6 kardeşiz. Yıllardır babamın yaptığı zulme şahit oluyorum. En ufak kardeşim bebeklik yaşlarındayken dövdü, her yeri kan içinde kaldı. Annemi sürekli dövüyordu. Her zaman bunun işkencesini çektik. Annem köyüne, çocuklarını alıp babasının evine gelmek istedi, büyükler araya girdi, 'Yuva dağılmasın.' dediler. Her zaman 'Ben pişmanım.' deyip annemi kandırdı. Annemin karnında iki defa bebeğini öldürdü. Hastanede doktor raporları da var. Uzaklaştırma kararını hiçe sayarak geldi kapıya."

Annesinin çocuklarını düşündüğü için yaşadıklarına katlandığını ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda düzelmiştir diye düşündük yine tartışmalar falan oluyordu biz artık yetiştiğimiz için engel oluyorduk. Artık anneme bir şey yapamıyordu, bize vuruyordu. Olay günü kardeşim de evdeydi. Annemi tehdit ederek eve giriyor. Kız kardeşim diğer odaya geçerken silah sesi duyuyor. Annesinin vurulduğunu görüyor. Babamın silahı ona doğrulttuğunu görünce camdan atlıyor. Birçok kemiği kırılıyor. Babam bizi sürekli darbediyordu. Yetişkin olduğumuz zamanlar karşı çıkıyorduk, bu kez de kardeşlerimi vuruyordu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.