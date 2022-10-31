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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale'deki depremzedeler konutlarına yerleşmek için gün sayıyor

AA

Başkale'deki depremzedeler konutlarına yerleşmek için gün sayıyor

VAN (AA) - MESUT VAROL/ZAFER TAYFUR - İran'ın Hoy kentinde önceki yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde depremzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan yeni evlerine yerleşmeye hazırlanıyor.

İran'da 23 Şubat 2020'de yaşanan sarsıntıdan etkilenen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı Özpınar Mahallesi'nde, evleri hasar gören aileler için TOKİ tarafından 75 konut inşa edildi.

Halkın hayvancılıkla geçimini sağladığı mahallede, ahırları yıkılan depremzedeler için 16 ahırın inşaat çalışmaları da tamamlandı.

Depremzedeler, afetlere dayanıklı çelik konstrüksiyondan yapılarak oturuma hazır getirilen konutlara yerleşmek için gün sayıyor.

Bugün yapılacak kura çekimiyle yeni evleri belirlenecek olan depremzedeler, kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanan anahtar teslimiyle sıcak yuvalarına kavuşacak.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, bütün afetlerde olduğu gibi Başkale'deki depremde de devletin tüm olanaklarını vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

Deprem ve sonrasında vatandaşların yaralarının sarılması için tüm kurumların seferber olduğunu hatırlatan Körpeş, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu süreçte tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Bu çerçevede evleri ağır hasar gören hak sahiplerimizin konut inşaatı ivedi bir şekilde başlatıldı. Mevcut durumda 75 konutumuz şu an için hazır. Yakın bir zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geri kalanların inşaatına da en kısa zamanda başlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet yönetimi ülkemizde çok iyi bir noktada. Dünyaya bu konuda örnek oluyoruz. Hak sahipliği kapsamında vatandaşlarımıza ahırlar da yapılıyor. Mevcut durumda 16 ahır vatandaşlarımıza teslim edilecek. İsteyen vatandaşlarımıza da hak sahipliği kapsamında ahırlar yapılarak teslim edilecek."

- "Konutlarımız çok güzel oldu"

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan da deprem sırasında ve depremden sonra devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Kura çekimiyle depremzedelerin evlerine kavuşacağını belirten Arslan, "Gerçekten çok mutluyuz. Konutların yapıldığı yer biraz köyden uzak, bu nedenle cami ve Kur'an kursu binasının da buraya yapılmasını istiyoruz. O da çok iyi olur. Yetkililer yakın zamanda evlerimizi teslim edecek. Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, AFAD Başkanı, Vali ve Kaymakamımıza köylülerim ve depremzedeler adına çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Hak sahibi Ahmet Arslan ise "Devletimiz bize sahip çıktı, konut yaptı. Çok mutluyuz. Konutlarımız çok güzel oldu, çok beğendik. Bunun yanında ahırlarımız da yapıldı. Hayvanlarımızı çadırlarda barındırıyorduk, hayvanlarımız da sıcak yuvaya kavuştu. Allah yetkilerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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