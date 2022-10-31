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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da farklı suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

AA

Van'da farklı suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 56 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 24-30 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 35 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 91 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 6 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı malzemeler, tabanca, fişek, bıçak ile gümrük kaçağı cep telefonu, sigara ve tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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