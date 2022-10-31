Van'da bazı hastanelerin mesai saatleri uzatılacak

VAN (AA) - Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, yeni bir uygulamaya geçilerek kentteki bazı hastanelerin polikliniklerinde mesai süresinin uzatılacağını belirtti.

Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlık hizmetlerinden etkin şekilde faydalanabilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Mevcut poliklinik hizmetlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için Van Bölge Eğitim ve Araştırma, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet hastanelerindeki belirli polikliniklerin mesai sonrası da hizmet vermeye başlayacağını aktaran Tosun, ihtiyaçtan dolayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kadın doğum, çocuk hastalıkları, perinatoloji, gastroenteroloji, dahiliye, romatoloji, radyoloji, çocuk kardiyoloji, çocuk üroloji, çocuk cerrahi, cildiye, göz hastalıkları ve ortopedi polikliniklerinin salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 17.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet vereceğini ifade etti.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki genel diş polikliniklerinin salı ve perşembe günleri 17.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde Erciş Şehit Rıdvan Çelik Hastanesindeki ortopedi, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları poliklinikleri 17.00 ila 20.00 saatleri arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri mesai dışı hasta kabulüne başlayacak. Vatandaşlarımız ilgili polikliniklerden randevularını normal randevularını aldıkları gibi MHRS üzerinden alabilir yine MHRS üzerinden hangi polikliniğin hangi gün mesai dışı hasta kabulü yapacağı bilgilerine ulaşabilirler. Bu hizmetin verilmesinde desteklerini esirgemeyen hekim ve personel arkadaşlarımıza teşekkür eder vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim."

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