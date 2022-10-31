Van'da üniversite öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi

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VAN (AA) - Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik şehir gezisi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Van'a gelen öğrenciler, "Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi" uyum programı çerçevesinde Van Kalesi, Van Müzesi, Seyir Tepesi ve Akdamar Adası'nı görme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, öğrencilere yönelik eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yurtta kalan öğrencileri sık sık ziyaret ettiklerini belirten Özsoy, "Yurtlarımızda kalan gençlerimiz, kentimizin tanıtımı için büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz ders dışındaki zamanlarında bu faaliyetlerimizden yararlanacaklar. Bu sayede hem kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de stres atacaklar. Etkinliklerimiz yıl boyu devam edecek." ifadelerini kullandı.









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