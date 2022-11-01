"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Van'da ziyarete açıldı

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VAN (AA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Van'da ziyaretçileriyle buluştu.



"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde konuşlandırıldı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeler ile resim ve fotoğrafların bulunduğu, videoların gösterildiği ekranların yer aldığı müze, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Müzeyi gezerek sergilenen obje ve resimleri inceleyen öğrencilere, görevliler tarafından bilgiler verildi.







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