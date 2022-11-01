Van'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince 15 bin 128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen ay yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 15 bin 128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.





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