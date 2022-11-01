Van Valisi Balcı Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Balcı, resim atölyesinde öğrencilerin yaptığı resimleri inceledi, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Lise yıllarının çok kıymetli olduğunu söyleyen Balcı, "Yıllarınızı çok iyi değerlendirin. Asıl amacınız mutluluk olsun. Prensipleriniz, büyük hayalleriniz, idealleriniz olmalı. Kendinizle barışık ve uyumlu olun. Çalışkan olun. İyi üniversitelerde okuyarak başarılara imza atın. Kendinize, ülkenize ve çevrenize faydalı olun. Hayallerinizi gerçekleştirin." dedi.

Okul korosunun konserini de ilgiyle dinleyen Balcı, kitap hediye ettiği öğrencilere akademik başarının yanında güzel sanatlar ve sporla uğraşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Balcı, eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Eğitim benim bir numaralı işim. Öğretmenler de benim en yakın çalışma arkadaşlarım. Onlar birer sanatçı. Van'da eğitim alanında çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla ilimizin akademik başarısını üst sıralara çıkaracağız." dedi.

Balcı, Van Eğitim Tarih Müzesi'ni gezerek ziyaretini tamamladı.

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