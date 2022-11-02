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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da küçükbaş hayvan varlığının artırılması hedefleniyor

AA

Van'da küçükbaş hayvan varlığının artırılması hedefleniyor

VAN (AA) - Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, ülke genelinde 2021 yılında hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında yılda 10 bin kişiye 1 milyon koyun dağıtılmasını amaçlıyor.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından önemli illerden Van'da, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlığının desteğiyle yürütülen projeden yararlanmak isteyen yaklaşık 10 bin kişi, il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, kentte son zamanlarda sağlanan desteklerle küçükbaş hayvan varlığının arttığını söyledi.

Geçen yıl başlatılan projeye müracaatların devam ettiğini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 270 kişiye koyun dağıttık. Yaklaşık 40 milyon liralık bir bütçe kullanmış olduk. İlimizin küçükbaş hayvancılık potansiyeli değerlendirildiğinde buna ivme katacak ve kırsalda istihdamı sağlayacak projeyle bir yılda 10 bin kişiye 1 milyon koyun dağıtarak hedefimize ulaşacağız. Yoğun bir başvuru var. Müracaatlar Ziraat Bankasına yapılıyor. Değerlendirilmeler yapıldıktan sonra çiftçilerimize koyun teminine gidiliyor. Limit 250 bin lira. 200 bin lirası faizsiz, ilk yıl ödemesiz 5 yıl geri ödemeli. Meraların yüzde 10'u ilimizde bulunuyor. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması açısından proje büyük önem taşıyor. Projeden faydalananlara Van Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle veterinerlik hizmeti ve bazı ilaçlar ücretsiz verilecek. Çiftçiler hayvan sağlığı ve teknik konularda bilgilendirilecek. İlimizde şu an 3,5 milyon küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu sayıyı birkaç yılda 5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz."

- "Sürümü büyütmeye devam edeceğim"

Tuşba ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Seher Cellad Örnek de 2016 yılında devlet desteğiyle besicilik yapmaya başladığını söyledi.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe destekle 38 koyun aldığını dile getiren Örnek, "6 yılda hayvan sayısını 200'e çıkarttım. Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesine bir ay önce başvurdum. Olumlu sonuçlandı ve 100 koyunu daha sürüme kattım. Şu an 300 koyunum var. Sürümü büyütmeye devam edeceğim. Çok mutluyum. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bize bu imkanları tanıyan devletimizden Allah razı olsun." dedi.

İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'nden Sadrettin Santur (60) da "Bu projeyi duyunca başvurumu yaptım ve 100 koyun aldım. Şu an 150 hayvanım var. Sürümü büyüttüğüm için mutluyum. Destek veren yetkililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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