Gürpınar'da doğalgaz çalışmalarına başlandı

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki törene katılan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe için tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın ilçenin gelişimine de katkı sunacağını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Her adımını sabırla takip ettiğimiz doğalgaz konusunda önemli bir aşamaya geldik. İlk kazma vuruldu, kazı çalışmalarına başlandı. Önemli bir çalışmayı başlatmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Evlerimizi en kısa sürede doğalgaz ile buluşturacağız. Desteğini bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e, milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim."

AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Müsaip Akyüz ise ilçede doğalgaz çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade etti.

Mahalle muhtarı Vedat Abukan da heyecanla bekledikleri doğal gaza kavuşacakları için mutlu olduklarını belirtti.

Törene, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, firma yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

















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