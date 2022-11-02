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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da Turizm Master Planı toplantısı düzenlendi

AA

Van'da Turizm Master Planı toplantısı düzenlendi

VAN (AA) - Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür, Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Master Planı toplantısı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında Edremit Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve turizm sektörü temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, master planının Van turizminin anayasası olacağını belirtti.

Balcı, "Master planımız, sürdürülebilir ve bölge ile rekabet edebilecek, sektör temsilcilerine para kazandıracak ve şehre değer katacak çok kıymetli bir çalışma. Van turizm potansiyeli bakımından çok zengin bir il. Master planı, turizm alanında yapacağınız her türlü yatırımın yol haritası olacak. Burada turizm sektörü temsilcilerinin de fikirleri bizim için çok kıymetli." dedi.

Katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, belediye başkan yardımcıları, akademisyenler, otel ve acente temsilcileri, gazeteciler, turizm sektörü temsilcileri de katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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