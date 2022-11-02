İpekyolu ilçesinde yeni içme su hattı çalışması başlatıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesinde yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattı projesi başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kevenli Mahallesi'ndeki Kurttepe, Bakraçlı ve AFAD konutlarının içme suyu sorununun çözümü için proje hazırlandı.



VASKİ Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığınca 2022 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen proje ile Erek Dağı eteklerindeki hakim noktaya 300 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu inşa edilmesi ve 8 bin 400 metre içme suyu hattı döşenmesi için çalışmalara başlandı.



Mahalle sakinlerine kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılması hedeflenen projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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