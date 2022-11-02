İpekyolu Belediyesi çocukları eğlendirdi

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VAN (AA) - İpekyolu Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki İpek Park Eğlence Merkezi her hafta kırsal mahallelerdeki çocukları ağırlıyor.



Merkeze getirilen öğrenciler, burada 7D sinemada film izliyor, ters evi gezip buz pistinde kayarak eğlenceli bir gün geçiriyor.



Kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik etkinlikler, sezon boyunca devam edecek.

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