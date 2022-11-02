Yazar Hayati İnanç Tuşba ilçesinde vatandaşlarla buluştu

VAN (AA) - Tuşba Belediyesi'nin, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Hayati İnanç, vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program, İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki salonda düzenlendi.



Belediye Başkanı Salih Akman, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Hayati İnanç'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İlçenin hak ettiği yere gelmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Akman, "Bir yandan belediyecilik hizmetleri olan yol, kaldırım, park ve bahçe inşa ederken, bir yandan da kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gönülleri imar etmemiz gerekir. Bu sebeple sizler de takdir edersiniz ki Tuşba Belediyesi olarak kültür ve sanat adına büyük bir çaba içindeyiz." diye konuştu.

Daha sonra davetlilere hitap eden İnanç, beyitler okudu, ünlü şair ve edebiyatçıların hikayelerini dinleyicilere aktardı.



Konuşmasında aile ilişkisine de değinen İnanç, "Başöğretmen annedir, her evlat annesinin eseridir. Biz babalara düşen görev ortamı sıcak tutmaktır. Onları kötülüklerden korumaktır. Çocukların annelerine iyi bakmaktır. Ailemizin kıymetini bilmektir." dedi.



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