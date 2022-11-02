Erciş'te "mahalle buluşmaları" etkinliği devam ediyor

VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ile "mahalle buluşmaları" kapsamında Ortayayla, Pay, Deliçay, Derekent, Şerefli ve Duracak mahallelerini ziyaret etti.

Mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Arvas, birlik ve beraberlik içinde Erciş'e hizmet ettiklerini söyledi.



Düzenli yaptıkları ziyaretlerle vatandaşların taleplerini yerinde dinlediklerini aktaran Arvas, saha çalışmalarında kendilerine iletilen taleplerin hizmetlerin önceliği konusunda doğru karar almalarını etkilediğini ifade etti.



Hiç kimseyi ayırmadan imkanlar ölçüsünde talepleri yatırım programına almaya çalıştıklarını belirten Arvas, şöyle konuştu:



"Yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bize olan teveccühü çalışma azmimizi daha da artırıyor. Biz de buna mukabil bütün vaktimizi ve enerjimizi memlekete harcayarak daha iyisi için uğraşıyoruz. Gittiğimiz yerlerde 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin yaptıklarını anlatıyoruz. Muhalefet ne anlatıyor. Yalanla, iftira ile aramıza girmeye, nifak sokmaya çalışıyor. HDP, kimlik siyaseti ile gelirim yaratıyor. CHP, karalama propagandası ile algı oluşturuyor. Diğer muhalif partilerde onların değirmenine su taşıyor. AK Parti olarak memleketimizin ve milletimizin refahını ve huzurunu önceliyoruz. Önce memleket, önce millet anlayışı ile toplumsal gerilime asla pirim vermeden hemşerilerimizi daha güçlü bir destek için ikna edeceğiz."



Ülkenin birçok badire atlatarak bugünlere geldiğini aktaran Arvas, "Son yirmi yılda AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek üzere girişilen darbe, suikast ve küresel operasyonla mücadele edildi. Milletimizin desteği ve duası ile çok şükür bugüne kadar bunların hepsi boşa çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, cesareti, dirayeti ve kararlılığı ile yurt içinde ve yurt dışında kurulan bütün tuzaklar bertaraf edildi. 2023 seçimleri yeni yüz yılın seçimi olacaktır. Dolayısıyla tarih yeniden şekillenecektir. Biz de bu şiarla hep birlikte daha çok çalışacak, davamıza ve kazanımlarımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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