VEDAŞ Bahçesaray'da alt yapısını güçlendiriyor

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VAN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Van İl Müdürlüğü, Bahçesaray ilçesinde kesintisiz ve sürdürülebilir enerji için alt yapısını güçlendiriyor.



VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kışın çığ ve aşırı kar nedeniyle yolların zaman zaman ulaşama kapandığı ilçede enerji arzında aksamanın yaşanmaması için çalışma yürütülüyor.

VEDAŞ İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, yıl için planlanan yatırımları devreye almaya başladıklarını söyledi.

Devam eden yatırımları kış başlamadan bitireceklerini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Bahçesaray'daki dağlık alanlardan ağaç direklerle geçen hatları yol güzergahına aldık. Hatları da beton direklerle güçlendirdik. 110 beton direk kullandığımız yeni hattımızla birlikte kışın çetin geçtiği ilçede şebekemizi güçlendirdik. Tesisimizde yol aydınlatması için 110 aydınlatma armatürünün montajını gerçekleştirdik. SCADA sistemimize uyumlu, uzaktan kontrol edilebilir yeni dağıtım merkezlerini ilçemize kazandırdık. Dağıtım merkezlerimiz alternatif enerjilendirme kabiliyetine sahip olduğu için olası arıza durumunda ilçenin enerji sürekliliği sağlanacaktır."



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