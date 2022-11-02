Başkale'de devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde devreline zift yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Hasan Cice idaresindeki 01 VD 811 plakalı tanker, Van-Başkale kara yolu Zernek Barajı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cice, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.















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