Van'da "Huzur Güven Uygulaması"nda 5 kişi hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da "Huzur Güven Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesi, huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat, terörle mücadele, jandarma suç araştırma, olay yeri inceleme ve bot timlerinden 1035 personelin katılımıyla dün "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 9 bin 579 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi hakkında işlem yapıldı. 1819 aracı kontrol eden ekipler, 12 araca toplam 2 bin 414 lira cezai işlem uyguladı, 5 aracı trafikten men etti.

Yapılan aramalarda ise 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.











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