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16 yaşındaki milli atlet, Van'ın yüksek rakımlı tepelerinde olimpiyat hedefiyle çalışıyor

AA

16 yaşındaki milli atlet, Van'ın yüksek rakımlı tepelerinde olimpiyat hedefiyle çalışıyor

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde kadınlar 3000 metrede ikinci olan 16 yaşındaki Edibe Yağız, 2024 Olimpiyatları'na katılmak ve altın madalya kazanmak hedefiyle yüksek rakımlı tepelerde kondisyon antrenmanları yapıyor.

Van'da 2 yıl önce katıldığı atletizm seçmelerinde antrenör Münir Akkoyun tarafından yeteneği keşfedilen lise öğrencisi Edibe Yağız, atletizm takımı bünyesinde birçok yarışmadan madalyayla döndü.

Disiplinli çalışması ve azmi sayesinde milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Yağız, 12 Haziran'da Karadağ'da düzenlenen Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ile 4-7 Temmuz'da İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Son olarak Slovakya'nın ev sahipliğinde 24-30 Temmuz'da yapılan 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılan Yağız, kadınlar 3000 metrede en iyi kişisel derecesini elde ederek yarışmayı ikincilikle tamamladı.

Antrenörlerinin gözetiminde kent merkezindeki stadyumda ve yüksek rakımlı tepelerde antrenman yaparak güç depolayan milli atlet, yeterli kotaya ulaşarak 2024 Olimpiyatlarına katılıp, altın madalya almayı yeni hedef olarak belirledi.


- "Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"


Edibe Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenleri sayesinde 2020 yılında sporla tanıştığını, günlük programını aksatmadan çalıştığını söyledi.

Ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yağız, şunları kaydetti:

"İki yıl içinde Türkiye'de birçok derece elde ettim. Avrupa şampiyonalarında bronz ve gümüş madalya kazandım. Başarımı hocalarıma borçluyum. Her sporcunun hayali olan 2024 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmayı, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum. Antrenmanlarım hocalarımın gözetiminde çok iyi devam ediyor. Uzun mesafeye koşuyorum. Keyif alarak antrenmanlara katılıyorum."

Daha önce il dışına gitme imkanının olmadığını anlatan Yağız, "Atletizmde elde ettiğim başarılar sayesinde birçok il ve ülkeyi görme fırsatım oldu. Antrenör olmak, benim gibi sporcu olmak isteyen kızlara yardımcı olmak istiyorum. Desteklerini esirgemeyen antrenörlerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


- "Edibe ülke sporuna değer katacak bir sporcu"


Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ise Edibe Yağız'ın farklı ülkelerde düzenlenen birçok yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.

Milli sporcunun uluslararası yarışlarda elde ettiği derecelerle gururlandıklarını aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Edibe kızımızı iki yıl önce atletizm sporuna kazandırdık. Ulusal çapta düzenlenen birçok yarışta ismini zirveye yazdırmayı başardı. Edibe'nin milli takım serüveni bu yıl başladı. Sırbistan'da üçüncü oldu. Daha sonra İsrail'e gittik. Orada da üçüncülüğü elde ettik. İki hafta arayla Slovakya'da düzenlenen yarışta ikinci olmayı başardık. Edibe, ülke sporuna değer katacak, çok yetenekli bir sporcu. Çok daha büyük yarışlarda sporcularımızla hem ilimizi hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Desteklerini esirgemeyenlere, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü ile Bilim ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine teşekkür ederim."

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