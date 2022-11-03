Van ve Hakkari'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

VAN (AA) - Van ve Hakkari'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Van'da Aişe-i Sıddıka Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda yapılan tatbikata, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, canlı bağlantı ile katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve öğrenciler, senaryo gereği alarmla beraber bulundukları sınıflarda masaların altına çökerek, korunmaya çalıştı.

Ardından dışarı çıkan Vali Balcı ve öğrenciler, toplanma yeri olarak belirlenen noktada bir araya geldi.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Balcı, ülkenin deprem kuşağında yer alması sebebiyle tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının deprem sırasında yapılması gerekenlerle ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Balcı, "Van genelindeki 683 Kur'an kursunda yaklaşık 25 bin personelimizle bu tatbikata katıldık. Gayet güzel geçti. Deprem kuşağında olduğumuz için depremler oluyor, önemli olan bunun tedbirlerini alabilmek. Bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerimizi artıracağız." dedi.

Vali Balcı, daha sonra tatbikata katılan AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

- Hakkari

Merzan Mahallesi'ndeki Ahmed-i Hani Kur'an Kursu'nda, AFAD ve UMKE ekipleri ile İl Müftülüğü personelinin katımında düzenlenen tatbikatta, siren sesiyle sınıflardaki çocuklar sıraların altına girerek "çök, kapan, tutun" pozisyonunu aldı.

Sirenin ardından ikinci uyarıyla öğrenci ve öğretmenler, planlı şekilde sınıflardan çıkarak toplanma alanına geçti.

Senaryo gereği kurstaki görevlinin ihbarı üzerine içerde kalan iki kişi, ekiplerce sedye ile çıkarılarak ambulansa taşındı.

Tatbikata katılan İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, il merkezi ve ilçelerdeki 188 Kur'an kursunda 76 personel ve 1250 öğrenciyle tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın Türkiye genelindeki tüm Kur'an kurslarında eş zamanlı düzenlendiğini belirten Yiğit, "Bu tatbikat çok faydalı oldu. Ekiplerin çalışmasından çok memnun olduk. Öğrencilerimiz bu konuda bilinç sahibi oldu. İnanıyorum ki bundan sonra bir deprem olduğunda öğrencilerimiz bu süreci rahatlıkla atlatacaktır. Tedbirimizi her zaman almak zorundayız. Tatbikata katılan ekiplere ve personelimize teşekkür ediyorum. Allah bizi her türlü kazadan, afetten, depremden korusun." diye konuştu.

Tatbikatın ardından AFAD görevlileri, çocuklara arama kurtarma araçlarıyla ilgili bilgi verdi.

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