Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 645 gram eroin, 111,27 gram sentetik uyuşturucu, 108,82 gram esrar ile 6,56 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 14'ü ile ilgili de "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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