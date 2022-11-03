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Özalp'ta hayvanlar için biriktirilen ot yığını yandı

AA

Özalp'ta hayvanlar için biriktirilen ot yığını yandı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında hayvanların kışlık ihtiyacı için biriktirilen ot yığını yandı.

İlçenin Mollatopuz Mahallesi'nde yaşayan Şemsettin Çelikcan'a ait ot yığınında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangında ot yığınının büyük bölümü zarar gördü.

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