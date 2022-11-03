Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi

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VAN (AA) - İran'ın Hoy kentinde önceki yıl 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı Van'ın Başkale ilçesinde evleri hasar görenler için TOKİ tarafından yaptırılan 75 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Depremden etkilenen Özpınar Mahallesi'nde inşa edilen 75 konut ve 16 ahırın kuraları çekildi.

Mahalledeki programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, anahtarları hak sahiplerine vererek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Körpeş, yaptığı açıklamada, tüm afetlerde olduğu gibi Başkale'deki depremde de devletin tüm olanaklarını vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

İzmir depreminde ne yapıldıysa Başkale'de de aynısının uygulandığını vurgulayan Körpeş şunları kaydetti:

"Ülkemiz deprem bölgesinde, bu nedenle konutlar depreme dayanıklı olarak yapıldı. İzmir'de denize sıfır Bayraklı ilçesinde ne yapıldıysa sınırın sıfır noktasında 2020 rakımdaki Başkale ilçemizde de aynısı yapıldı. Bugün 75 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. İkinci etap ihalemiz tamamlandı. En kısa zamanda da ikinci etap konutlarımızı bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan da çok güzel konutlara sahip olduklarını belirtti.

Kura çekimiyle evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arslan, "Konutlarımızın anahtarlarını bugün teslim aldık. Hayal edemeyeceğimiz evler yapıldı. Köylülerim ve depremzedeler adına çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Hak sahibi Ahmet Arslan ise devletin kendilerine sahip çıktığını dile getirerek "Konutlarımız çok güzel oldu ve beğendik. Bunun yanında ahırlarımız da yapıldı. Allah yetkililerden razı olsun." ifadesini kullandı.

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