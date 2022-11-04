Erciş'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

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VAN (AA) - Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Van'ın Erciş ilçesine geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçeye gelen eğitim tırı Tenzile Ana İlköğretim Okulu bahçesinde konuşlandı.

İlkokul öğrencilerine yönelik programda öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde özel tasarlanmış pedallı araçları kullandı.

Polis memuru Özkan Ataş, ilçede 400 öğrenciye trafik kuralları ve uygulamaları hakkında eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin Mobil Trafik Eğitim Tırı'na ilgi gösterdiğini belirten Ataş, eğitimlerle öğrencilerin yaya ve araç trafiği konusunda bilinçlendiğini ifade etti.

Öğrenci Ömer Çelik de "Trafik kurallarını bize öğrettiler. Araba sürdük. Yaya geçitlerini öğrendik. Babam yolda giderken hata yaptığında kırmızı düdüğümü çalacağım." dedi.



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