Van YYÜ en başarılı üniversiteler arasında yer aldı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (Van YYÜ), araştırma alanında dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında yer aldığı bildirildi.



Van YYÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2023 sıralamasında yer aldığı belirtildi.



Dünya genelinde 2500'den fazla üniversitenin sıralamaya girmek için başvurduğu yarışmada, 1799 üniversitenin öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm alanlarında derecelendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Üniversitemiz, ilk kez yaptığı başvurusunda 1501-1799 bandında derecelendirilerek dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesiyle büyük bir başarıya daha imza attı. Üniversitemizin en başarılı olduğu alanlar endüstri geliri (ındustry ıncome) ve araştırma (research) alanları oldu. The Wur 2023'e göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye'den sıralamaya giren 61 üniversite arasından 38. sırada yer aldı. Üniversitemiz, Türkiye üniversiteleri arasında araştırma alanında 9'uncu, endüstri geliri alanında 13'üncü, öğretim alanında 34'üncü, uluslararası görünüm alanında 55'inci ve atıflar alanında 60'ıncı sırada derecelendirildi. Özgün, yenilikçi ve dinamik eğitim öğretim, araştırma faaliyetleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmak amacıyla bilimsel üretkenliği hedefleyen üniversitemiz, üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Üniversitemizin kuruluşunun 40. yılında, Van YYÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasına, kalite standartlarımızın istikrarlı şekilde yükselmesine katkı sunan ve özveriyle çalışan akademisyenlerimize, Van YYÜ ailemize teşekkür ediyorum. 'Bilimin ışığında, bir dünya üniversitesi' sloganımızla ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

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