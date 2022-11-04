Van'dan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler 48 yıl sonra KKTC'ye gitti

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VAN (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 75 Vanlı gazi, 48 yıl sonra gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ve şehitliği ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1974 yılında gerçekleştirilen harekata katılan 75 gazi, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla KKTC'ye gitti.

İlk olarak sırt sırta mücadele ettikleri cephe arkadaşlarının kabirlerinin bulunduğu şehitliğe giden gaziler, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Ardından KKTC Cumhuriyet Meclisine geçen gaziler, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından karşılandı.

Gaziler, meclisi gezerek fotoğraf çektirdi.

Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, yıllar sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "48 yıl aradan sonra tekrar Kıbrıs'ı görmek beni ve arkadaşlarımı mutlu etti. Bu isteğimizi geri çevirmeyen ve destekleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

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