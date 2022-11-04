Kışın tehlike oluşturan çığın yatağı değiştirildi

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde kışın tehlikeye neden olan çığ yatağı, iş makineleriyle değiştirildi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yapılı mezrasında, kışın meydana gelen çığlar nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için çalışma başlatıldı.



Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 33 haneli mezrada tehlikeye neden olan çığın yatağını değiştirmek için harekete geçti.



İş makineleriyle çığ yatağının önüne set çeken ekipler, olası çığda kar kütlelerinin boş araziye gitmesi için çalışma yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı açıklamada, mezrada 2012'de düşen çığlarda 100 hayvanın telef olduğunu söyledi.

Olası çığın önüne geçmek için çalışma başlattıklarını belirten Yalçın, "Çığ havzasına 'palye' adı verilen set çektik. Çığın yönünü değiştiriyoruz. Bu sayede çığ hem sokağın içine düşmeyecek, hem de kara yolunu kapatmayacak." dedi.

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