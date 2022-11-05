Van'da arıcılar, kaya balına ulaşabilmek için 11 metrelik merdiven yaptı

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VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde arıcılar, kayalık alanda buldukları kaya balını, 2 günlük zorlu uğraş sonucu yaptıkları 11 metrelik merdiveni kullanarak çıkardı.

El değmemiş coğrafyası ve verimli yaylalarıyla öne çıkan Bahçesaray'da, kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek rakımlı dağlarda bulunan kaya balı, meşakkatli sürecin ardından vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kırsal bölgeleri dolaşarak arıların ulaşılması güç noktalardaki yuvalarını tespit eden arıcılar, birçok yöntem kullanarak kayaların arasına yapılan katkısız bala ulaşmaya çalışıyor.

İlçede arıcılık yapan Engin Kezer, Altındere Mahallesi kırsalında arıların yuva yaptığı yeri tespit etti. Mahalleye dönerek temin ettiği 2 kavak ağacını araca bağlayarak 4 kilometre sürükleyen Kezer, yanındaki 5 kişiyle ağaçları yolun bittiği yerden yuvaya kadar taşıdı.

Burada 11 metre uzunluğunda merdiven yapan Kezer, bu sayede ulaştığı yuvadan 7 kilogram kaya balı çıkardı.

Kezer, AA muhabirine, kaya balının çok değerli olduğunu, şifa kaynağı olduğu için yoğun talep gördüğünü belirtti.

Kırsalda tespit ettikleri bala ulaşmak için 2 günlük zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Kezer, şöyle konuştu:

"Temin ettiğimiz ağaçları önce araçla, ardından sırtımızda 700 metre taşıdık. 11 metre uzunluğunda merdiven yaptık. Daha sonra iplerle arkadaşlarımızın güvenliğini alarak yukarı gönderdik. Dumanla arıları sakinleştirip, ardından balı çıkardık. Çok zahmet çektik ama emeğimizin karşılığını aldık. 7 kilogram bal elde ettik. Yaptığımız iş çok riskli ama tedbirlerinizi iyi aldığınız sürece sorun olmaz."

Balı çıkarınca büyük sevinç yaşayan Kezer ve beraberindekiler, daha sonra yaptıkları merdiveni söküp, ballarla mahalleye taşıdı.





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