Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek

AA

Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu değerlendirilen 270 hektar alandaki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında kazı çalışmaları sürecek.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kazı çalışmalarının yürütüldüğü Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de incelemelerde bulundu.

Van Müze Müdürlüğü başkanlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılara ilişkin bilgi alan Arvas, tarihi alanın kent için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Kazılarda ortaya çıkan buluntuların kendilerini ve arkeoloji dünyasını heyecanlandırdığını belirten Arvas, "Doğu Anadolu'nun tarihini değiştirebilecek özeliklere sahip bir yer burası. Kitabeleri ve yeni gün yüzüne çıkan kırlangıç sistemi ile örülmüş 4 metre genişliğindeki sur duvarları, kerpiç duvarları ve kazı alanında incelemelerde bulunduk. İlçemiz için önemli yer, burada kazılar devam edecek." dedi.

Prof. Dr. Çavuşoğlu da kazı çalışmaları hakkında Arvas ve Mehmetbeyoğlu'na bilgi verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da arıcılar, kaya balına ulaşabilmek için 11 metrelik merdiven yaptı
YEREL HABERLER Van'da arıcılar, kaya balına ulaşabilmek için 11 ...
Van'da dört kurumun katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Van'da dört kurumun katılımıyla deprem tatbikatı ...
Van'da deprem tatbikatında enkaz altında kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Van'da deprem tatbikatında enkaz altında kalanlar ...
Van'da "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı
YEREL HABERLER Van'da "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" ...
Kışın tehlike oluşturan çığın yatağı değiştirildi
YEREL HABERLER Kışın tehlike oluşturan çığın yatağı değiştirildi
Van'dan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler 48 yıl sonra KKTC'ye gitti
YEREL HABERLER Van'dan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler 48 ...
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Vanlı gaziler, 48 yıl sonra savaştıkları topraklarda
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Vanlı gaziler, 48 ...
Van YYÜ çocuk ve gençlere yönelik 25 projeyi hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Van YYÜ çocuk ve gençlere yönelik 25 projeyi hayata ...
Van YYÜ en başarılı üniversiteler arasında yer aldı
YEREL HABERLER Van YYÜ en başarılı üniversiteler arasında yer aldı
14 yılda 52 kez ameliyat olan Beyzanur hayata sımsıkı tutunuyor
YEREL HABERLER 14 yılda 52 kez ameliyat olan Beyzanur hayata sımsıkı ...
Van'da okulun tek öğrencisi Zilan için "Umut Kütüphanesi" kuruldu
YEREL HABERLER Van'da okulun tek öğrencisi Zilan için "Umut ...
11 yaşında ablalarıyla mücadele ediyor
YEREL HABERLER 11 yaşında ablalarıyla mücadele ediyor
Erciş'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
YEREL HABERLER Erciş'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda ...
Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi
YEREL HABERLER Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi
(Görüntülü) VAN&#039;DA HAK SAHİBİ 75 DEPREMZEDEYE KONUTLARI TESLİM EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA HAK SAHİBİ 75 DEPREMZEDEYE ...
Van'da hak sahibi 75 depremzedeye konutları teslim edildi
YEREL HABERLER Van'da hak sahibi 75 depremzedeye konutları teslim ...
Özalp'ta hayvanlar için biriktirilen ot yığını yandı
YEREL HABERLER Özalp'ta hayvanlar için biriktirilen ot yığını yandı
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda ...
Van'da kullanılmayan evini yıkan kişi duvarın altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Van'da kullanılmayan evini yıkan kişi duvarın altında ...
Van'da böbrek taşı kırma ünitesiyle hastaların yüzde 90'ı tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Van'da böbrek taşı kırma ünitesiyle hastaların yüzde ...
6 çocuk babası, metruk evini yıkarken duvar altında kalıp öldü
YEREL HABERLER 6 çocuk babası, metruk evini yıkarken duvar altında ...
(Görüntülü) - KUM OCAĞINDA GÖÇÜK; 1 ÇOCUK AĞIR YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - KUM OCAĞINDA GÖÇÜK; 1 ÇOCUK AĞIR YARALI
Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı
YEREL HABERLER Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı
(Görüntülü) VAN&#039;DA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: ÖZGÜRLÜK BURADA VAR, DAĞLARDA YOK
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.