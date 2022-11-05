Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu değerlendirilen 270 hektar alandaki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında kazı çalışmaları sürecek.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kazı çalışmalarının yürütüldüğü Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de incelemelerde bulundu.

Van Müze Müdürlüğü başkanlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılara ilişkin bilgi alan Arvas, tarihi alanın kent için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Kazılarda ortaya çıkan buluntuların kendilerini ve arkeoloji dünyasını heyecanlandırdığını belirten Arvas, "Doğu Anadolu'nun tarihini değiştirebilecek özeliklere sahip bir yer burası. Kitabeleri ve yeni gün yüzüne çıkan kırlangıç sistemi ile örülmüş 4 metre genişliğindeki sur duvarları, kerpiç duvarları ve kazı alanında incelemelerde bulunduk. İlçemiz için önemli yer, burada kazılar devam edecek." dedi.

Prof. Dr. Çavuşoğlu da kazı çalışmaları hakkında Arvas ve Mehmetbeyoğlu'na bilgi verdi.





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