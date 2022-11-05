Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap Judo Müsabakaları Van'da başladı

Dünyada kuduz hangi ülkelerde ne kadar görülüyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programı arasında yer alan Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakaları, açılış töreniyle başladı.



Nur Tatar Spor Salonu'ndaki açılış programında konuşan Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan, Ümitler Mix 1. Lig 1.Etap müsabakalarının Van'da yapıldığını söyledi.

Federasyon olarak Van'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kapan, şunları kaydetti:

"Bize gösterilen misafirperverlikten dolayı Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Hepimiz uzak yoldan geldik ama iyi ki de Van'a gelmişiz. Bu sayede burayı görmüş olduk."



2 gün sürecek müsabakalara 15 ilden 20 takım ve 240 sporcu katıldı. Sporcular, müsabakaların ilk gününde puan alabilmek için mücadele etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve spor severler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.