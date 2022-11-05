Van'da hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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VAN (AA) - Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H, yakalandı.



H.H, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





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