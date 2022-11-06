Van'da "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" düzenlendi

VAN (AA) - Van'da AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" düzenlendi.



Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla gerçekleştirilen programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, eğitim programı için alanında uzman isimlerin kente geldiğini söyledi.

2023 seçimlerine giderken yapılan eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın yaz ayında yaptığı çalışmalar takdire şayandır. 692 mahallemizde çalışmalarımızı yürüttük, 92 bin hane gezdik, 34 bin iş yeri ve esnafı ziyaret ettik, 342 STK'yla buluştuk. Seçim sürecine girdik. Halkımızla iletişimin en güçlü olduğu anlar. Bizim için önemli meselelerden biri eğitimdir. Kapısını çaldığımız, evine misafir olduğumuz insanların sorularına verebileceğimiz cevabımız olmalı. Bunun için AR-GE teşkilatımız içimizde yetişmiş önemli şahsiyetleri illere gönderiyor. Programda verilecek eğitimler bizim için zenginliktir. Programımızın verimli geçmesini diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından Dr. Mehmet Sarı, Abdurrahman Kurt, Halil Ürün, Tarkan Zengin katılımcılara çeşitli konularda eğitim verdi.

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Abdullahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, ilçe belediye başkanları AK Parti ilçe başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ve teşkilat mensupları katıldı.





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