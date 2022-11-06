Van'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halilağa Mahallesi'nde 7 katlı binanın birinci katındaki markette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bir saatlik müdahalesi ile yangın üst katlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle markette hasar oluştu.









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