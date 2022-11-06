Van'da 31 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde 31 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerin uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ilçede düzenlediği operasyonda, 30 kilo 985 gramı sıvı olmak üzere 31 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



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