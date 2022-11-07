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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

AA

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti ve nakli yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ekim-06 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 6 operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 25 fişek, şarjör ile boş kovanlar, 3 av tüfeği, el bombası, kurusıkıdan bozma tabanca, 1228 paket gümrük kaçağı sigara ve cep telefonları ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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