Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti ve nakli yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ekim-06 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 6 operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 25 fişek, şarjör ile boş kovanlar, 3 av tüfeği, el bombası, kurusıkıdan bozma tabanca, 1228 paket gümrük kaçağı sigara ve cep telefonları ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.