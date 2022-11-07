Van'da farklı suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 43 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 31 Ekim-6 Kasım'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 32 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 37 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şüphelilerden bazılarının kablo çaldıkları anlara ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.



Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 5 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, bıçak, fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.









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