SGK İl Müdürü Abidin Göksoy'dan "kayıt dışı istihdam" uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, "kayıt dışı istihdam" uyarısında bulundu.



Gürsoy, yaptığı açıklamada, çalışanlar açısından kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerine dikkati çekti.



Kayıt dışı çalışan işçinin emeklilik hakkının olmadığını belirten Göksoy, söz konusu kişilerin çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığından da yararlanamayacaklarını, hayatlarını kaybetmeleri durumunda eş ve çocuklarının ölüm aylığı hakkı bulunmayacağını ifade etti.



Kayıt dışı çalıştırmanın işverenler üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Göksoy, kayıt dışı istihdama yönelik yapılacak denetim ve tespitler sonucunda işverenlere yüksek tutarda idari para cezasının uygulanabileceğini kaydetti.



İşyerlerinin yararlandıkları sigorta prim teşviklerinin durdurulacağını aktaran Göksoy, devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından işverenlerin faydalanamayacağını bildirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.