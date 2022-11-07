Van'da yapımı tamamlanan Hatuniye Caddesi açıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan Hatuniye Caddesi ulaşıma açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Caddesi'nde araç trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, kenti Van Gölü ve Van Kalesi ile buluşturan 30 metre genişliğindeki caddeyi tamamladı.

Tamamı Büyükşehir Belediyesinin idari iş gücü ve öz kaynaklarıyla yapılan caddede 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 171 metrekare kaldırım, 13 bin metre bordür, 124 yol aydınlatma direği kullanıldı.

Ayrıca cadde içinde kalan yarım asırlık çam ağacının bulunduğu alan ise kavşağa dönüştürüldü.























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