Van'da Zernaki Tepe'de burç temeli gün yüzüne çıkarıldı

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde bulunan ve toplu konut anlayışının bölgedeki ilk örneklerinden biri olduğu değerlendirilen ızgara planlı kent kalıntısındaki kalede eski dönemlere dair daha net bilgilerin elde edilmesine katkı sağlayacak burç temeli ile küp ortaya çıkarıldı.

Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa ve 1,5 kilometre genişliğe sahip alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılara, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi de destek veriyor.

Daha önce Aramice kitabeler, seramik parçaları, 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ile kırlangıç sistemiyle depreme dayanıklı hale getirilen duvarların ortaya çıkarıldığı ızgara planlı antik kent kalıntısında şimdi de burç (kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı) temeli ile küp bulundu.

Burç temeli koruma altına alındı, küp ise incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine, geçen yıl başlattıkları Zernaki Tepe'deki antik kent kazılarında bölgenin tarihine ilişkin önemli bilgilerin elde edileceği kalıntıların ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kazılarda tespit edilen Aramice kitabelerin çözümlenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu yıl yaptığımız çalışmalarda kaledeki surların kalınlığını tespit etmiş olduk. Bu, bizim açımızdan çok önemliydi. Surların kalınlığının 4 metre 25 santimetre olduğunu belirledik. Önemli olan başka bir husus ise hem dıştan hem de içten taş kaplamalı olarak dizayn edilmesiydi. Genelde surun iç kısımları sade bırakılırdı ama burada hem içten hem de dıştan yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bazalt taşı getirilerek burada ikili taş kullanılmıştı. Bunlar önemli tespitler arasında yer alıyordu." diye konuştu.

Kazılarda batıya doğru devam eden surun hemen bitiminde temel seviyesindeki burç kalıntılarına da rastladıklarını belirten Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Burası tahrip edilmiş bir yerdi. Burada bizim için önemli olan husus, seramik parçalarının dönemi hakkında da bize bilgi vermesi. Bu seramikler daha net bilgiler edinmemizi sağlayacak özeliklere sahip. Yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde bir küp bulmuş olduk. Aramice kitabeler, özelikle Doğu Anadolu Bölgesinin tarihinin yeniden yazılmasına vesile olacak türden buluntular. Bunlar bizi oldukça heyecanlandırıyor. Burcun üst kısmı yıkılmış ve temel kısmı kalmıştı. Burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. "

- "Kazılara katkımız sürecek

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise ızgara planlı antik kentte yapılan kazıların buluntular açısından çok bereketli geçtiğini ifade etti.

Alanda kitabelerin bulunmasının sevincini yaşadıklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, "Bölge açısından bakıldığı zaman sur duvarlarında dört kitabenin olduğu belki tek ören yeri. Doğu Anadolu Bölgesindeki tek ızgara tipli kent planın yapıldığı ender bir yer olan Zernaki Tepe'deki kazı çalışmalarında arkadaşlarımız aynı zamanda bir küp buldular ayrıca burç temeli de gün yüzüne çıkarıldı. Arkadaşlarımız teknik çalışmalarını sürdürüyor. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi olarak devam eden kazı çalışmalarına katkılarımız sürecektir." ifadelerini kullandı.

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