Erciş'te 50 tekne kapasiteli marinanın temeli atıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 50 teknenin yanaşabileceği, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği marinanın temeli törenle atıldı.



Sahil Kent Mahallesi'ndeki sahil bandında düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçenin gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yapımına başlanan marinanın da ilçenin imajına katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "İlçemizdeki 101 mahallemizin tamamını gözeterek her alana hizmet götürmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Erciş'imizi turizmde biraz da ön plana çıkarabileceğimiz Erciş marinası, 3,5 milyonluk liralık bir yatırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız üzerinden gerçekleştiriliyor. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da marinanın 50 tekne kapasiteli olduğunu, buranın balıkçı barınağı ve farklı aktiviteler için de kullanılabileceğini aktardı.

Marinanın 2,5 metre derinliğe sahip teknelerin rahatça yanaşabileceği, su sporların da yapılabileceği bir alan olacağını dile getiren Arvas, "Marinamızın temel amaçlarından birisi de Van Gölü'müzün suların çekilmesiyle balıkçılarımız şu anki limana yaklaşamıyordu. Yeni marinamızla bu sorun da ortadan kalmış olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Ulaştırma ve Altyapı Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ve duanın ardından temelin atıldığı törene, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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