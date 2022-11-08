Van'da "Organ ve Doku Bağışı" semineri düzenlendi

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi tarafından "Organ ve Doku Bağışı" konulu seminer düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan başhekim yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Halil İbrahim Akbay, organ yetmezliklerinin hastaların hayat süresi, kalitesi, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açtığını söyledi.

Organ bağışının artırılması için kamuoyundaki bilgi eksikliğinin giderilmesi gerektiğini belirten Akbay, şunları kaydetti:

"Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi iradesiyle, organlarının bir kısmının veya tamamının ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Türkiye'de organ bağışı konusunda son yıllarda büyük atılımlar görülse de 2022 yılı itibariyle yaklaşık 31 bin 505 hasta organ bağışı için sıra bekliyor. Bunun büyük çoğunluğunu böbrek nakli bekleyen hastalar oluşturuyor. Hastaların tek umudu organ bağışıdır. Bu insanlara umut olmak için organ bağışında bulunalım, yakınlarımızı bu konuda bilinçlendirelim."



Konuşmaların ardından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nureddin Yüzkat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Edip Akyol, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Batur, Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Karaca, Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Kurhan ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık sunum yaptı.



Programa Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan, yöneticiler ve sağlık çalışanları katıldı.

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