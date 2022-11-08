Van'da zabıta ekipleri kasapları denetledi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki kasapları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar devam ediyor.



Bu kapsamda kasaplarda denetim yapan ekipler, etlerin son kullanma tarihleri, saklama koşullarını ve ruhsatlarını kontrol etti.



Yönetmeliklere uygun davranmayan işletmelere ceza verildi.







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