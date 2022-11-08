İpekyolu Kaymakamı Aydın lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

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VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, lösemi tedavisi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji servisindeki çocuklarla bir araya gelen Aydın, onlarla yakından ilgilendi, hediye verdi.

Çocuklar, palyaço gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Aydın, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak ve hastalıkla mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla hastanede etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Lösemi çocukların en çok moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirten Aydın, "Burada palyaço ve sihirbazlık gösterileri sergilendi. Tedavi sürecinde morallerini yüksek tutmak ve eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tüm çocuklarımıza tablet ve hediyeler verdik. Çocuklarımıza Allah'tan şifa, ailelerine sabır diliyorum." diye konuştu.



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