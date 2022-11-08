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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da sağlık çalışanları ihtiyaç sahibi hastalar yararına kermes düzenlendi

AA

Van'da sağlık çalışanları ihtiyaç sahibi hastalar yararına kermes düzenlendi

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar yararına kermes düzenlendi.

Hastanede düzenlenen kermese Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Balcı ve beraberindekiler stantları gezerek sağlık personelleri ile sohbet etti.

Kermeste sağlık çalışanları ve hastaların hazırladığı yemek, tatlı, pasta gibi ürünler ile el emeği ürünler satışa sunuldu.

Kısa sürede tükenen ürünlerden elde edilen gelir le hastane içinde bulunan "Minik Hayaller Çocuk Mağazası"na ürün alınarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılacak.

Başhekim Sarıkaya, gazetecilere, bağışları kayıt altına aldıktan sonra hastanede yatarak tedavi gören hastalara ulaştırdıklarını belirtti.

Hastanede çalışan tüm sağlık çalışanlarının bu çalışmayı desteklediğini ifade eden Balcı, "Dışarıdan da çok sayıda bağışçımız var. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile bir çok kurumdan da bu konuda destek alıyoruz. Bugün kermes düzenledik. Sağlık çalışanlarımızın yaptığı ürünler, hastanemizde tedavi gören hastalarımızın hazırladığı el ürünleri var. Yine başhekimlik sürecinde bana hediye olarak gelen çiçekleri burada satarak gelirini bu doğrultuda kullanacağız. Katılım sağlayan, destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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